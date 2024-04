Goudomp : Saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 5 cinq milliards FCfa

Partager Facebook

Le Poste des Douanes de Tanaff, Région de Kolda a intercepté ce mardi 16 avril 2024 des devises en billets noirs d’une contrevaleur de cinq (05) milliards de francs CFA. «Les opérations de ciblage et d’investigation sur les courants de trafics criminels opérant sur les grands corridors continuent à porter leurs fruits. C’est ainsi que 48 heures après la saisie record de cocaïne réalisée à Kidira (Région de Tambacounda).

Le Poste des Douanes de Tanaff, Subdivision de Kolda, région douanière du Sud, a opéré une saisie de billets noirs en coupures de dollars, d’euros et de francs CFA d’une contrevaleur totale de cinq (5) milliards de francs CFA», renseigne la note. Selon le document, ladite saisie se présente comme suit : «quatre (04) millions en coupures de 50, 10 et 200 Dollars ; quatre (04) millions en coupures de 500, 200 et 100 Euros ; deux cent (200) millions en francs CFA».

«Les faussaires, au nombre de quatre (04), dont deux de nationalité sénégalaise et deux de nationalité étrangère, ont été appréhendés dans une auberge à Goudomp détenant par devers eux lesdits billets noirs dans l’intention de procéder à leur lavage», souligne la note.

La douane renseigne que «l’opération a nécessité l’exploitation croisée de renseignements, de la surveillance et de la filature sur plusieurs jours jusqu’à l’intervention réussie des agents des Douanes de Tanaff, ce mardi 16 avril 2024 à 13h 40mn et qui a permis de mettre la bande de criminels hors d’état de nuire».