Gouvernement : Serigne Modou Kara nommé Ambassadeur international de la Paix

Son Excellence Monsieur Macky Sall vient de nommer le Guide et Président Fondateur du PVD, Cheikh Ahmadou KARA Mbacké aux titres d’Ambassadeur international de la Paix et de Conseiller Personnel du Président de la République.

Le Guide et Président Fondateur du PVD, Serigne Modou Kara Mbacké, vient d’être nommé par le chef de l’Etat, Macky Sall. Le décret a été signé le 12 avril dernier.

Pour rappel il y a moins de deux semaines, le Parti de la Vérité pour le Développement (PVD) sous la houlette du guide religieux, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, avait procédé à l’évaluation à mi-parcours de la collecte de parrainages en perspective des élections législatives. Le Bureau Exécutif National s’est réjoui de l’engagement et la détermination des militantes et militants du PVD de la Diaspora dans la collecte des parrainages. Au niveau national, il félicite et encourage les responsables du Parti qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le nombre de parrains exigé par le Président fondateur du parti. Enfin il remercie infiniment le Guide Cheikh Ahmadou KARA MBACKE d’avoir accepté de diriger la liste majoritaire du Parti aux prochaines élections législatives ».