Grande Tortue-Ahmeyi: L’exploitation démarre en 2023

L’exploitation du gisement de gaz naturel de Grande Tortue-Ahmeyim, aux larges du Sénégal et de la Mauritanie, sera effective en 2023, a assuré vendredi le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

“Si tout se passe comme nous l’avons prévu, l’exploitation de ce gaz que se partagent le Sénégal et la Mauritanie, va effectivement démarre à partir du second semestre de l’année 2023”, a-t-il déclaré en marge de la cérémonie de signature de deux accords, relatifs à l’emploi des jeunes et la lutte contre les inondations.

Le ministre répondait à une interpellation sur l’opportunité de la levée d’un eurobond de 775 millions d’euros, soit 508 milliards de FCFA sur le marché financier international, auprès de créanciers.