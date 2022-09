Grève des contrôleurs aériens : Air Sénégal annule ses vols

Les contrôleurs aériens de l’Asecna ont mis en exécution leur mot d’ordre de grève malgré la suspension de ce dernier par le Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, dans l’Ordonnance de Référé N° 216 du 22 septembre 2022. Ce qui a conduit à des perturbations de la circulation aérienne dans tout l’espace Asecna.

Au Sénégal, le compagnie aérienne nationale a informé ce vendredi ses clients d’annulations de vols qui étaient prévus ce week-end. « Air Sénégal informe son aimable clientèle que des annulations de vols sont à prévoir sur le réseau de la compagnie, en raison d’un mouvement de grève des contrôleurs aériens de l’ASECNA les 23, 24 et 25 septembre », lit-on dans le communiqué de la boîte.

Qui ajoute: « La Direction Générale et l’ensemble des services de la Direction des Opérations Aériennes d’Air Sénégal, avec le concours du ministère des Transports Aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires suivent la situation avec beaucoup d’attention et espèrent un retour rapide à la normale ».

Air Sénégal indique tout de même que les passagers impactés par les désagréments liés à ces changements seront régulièrement informés.