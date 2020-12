Grève des gros porteurs: Des véhicules saccagés, des conducteurs brutalisé, les non grévistes interpellent Mansour Faye

Les conducteurs de véhicules gros porteurs de Touba ont observé un mouvement d’humeur pour protester contre les tracasseries, la fréquence des contrôles routiers, les promesses non tenues du nouveau ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, la révision des normes en matières de hauteur des ponts, entre autres. Les grévistes ont exposé leurs préoccupations, tout en invitant les autorités étatiques à se pencher sur leurs revendications. Mais, représentant 3 des 11 syndicats de transporteurs, ces grévistes ont orchestré des séquences de vandalisme, en saccageant des véhicules. Et, ils ont même, brutalisé des chauffeurs pour empêcher les non grévistes de travailler. Alors, les non grévistes, constituant les 8 syndicats sur les 11, réclament de l’autorité, une certaine sécurité pour poursuivre leurs activités.