Guédiawaye : visé par une quinzaine de plaintes, un redouté lutteur tombe

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Sa garde à vue devrait prendre fin ce mardi, rapporte L’Observateur. Il s’agit du redouté W. Sakho, alias Ndioum Sakho, un lutteur à la carrure imposante interpellé par la Brigade de recherches de Wakhinane-Nimzatt.

À la tête d’une bande de présumés complices, le colosse avait transformé les plages de Malibu et de Gadaye, ainsi que la VDN 3, en véritables terrains de chasse. Ses cibles privilégiées à l’aube et à la tombée de la nuit : les automobilistes en panne, les motocyclistes, les sportifs et les promeneurs.

Déjà condamné en mai 2024 à deux ans de prison ferme pour des faits similaires avant d’être libéré, le récidiviste cumule cette fois une quinzaine de plaintes enregistrées entre le commissariat central et le poste de police de Wakhinane-Nimzatt,indique le quotidien du Groupe futurs médias. Des dénonciations relayées sur les réseaux sociaux sont également venues étoffer le dossier, dont le témoignage d’un ressortissant européen affirmant avoir été agressé sur la VDN 3.

Localisé à la cité Comico de Guédiawaye, le suspect a opposé une farouche résistance lors de son intervention, avant d’être neutralisé par les pandores. Depuis son placement en garde à vue, une dizaine de victimes présumées ont déjà défilé au poste pour notamment réactiver leurs plaintes. D’autres plaignants sont encore attendus, conclut L’Observateur.