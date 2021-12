Guinée : Didier Six enfin limogé

48 heures après son interview choc pour Conakrysport, Didier Six n’est officiellement plus le sélectionneur de la Guinée ! Après avoir évoqué dès le mois d’octobre une «séparation à l’amiable dans les plus brefs délais» suite à la sortie de route dans les qualifications à la Coupe du monde 2022, la Fédération guinéenne (Feguifoot), désormais dirigée par un comité de normalisation, a enfin officialisé l’information ce mardi.

«Le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, informe l’opinion nationale et internationale de la fin de sa collaboration avec Monsieur Didier Six en tant que sélectionneur de l’équipe nationale A de Guinée. La Fédération remercie Monsieur Didier Six pour sa collaboration et les services rendus au football guinéen au cours des deux dernières années et lui souhaite pleins succès dans ses futurs projets», a écrit l’instance dans un communiqué.

La Feguifoot a officialisé en parallèle la nomination de son ex-adjoint Kaba Diawara pour lui succéder sur le banc du Syli National à la CAN 2021 (9 janvier-6 février 2022).

«Nous lui avons notifié (à Didier Six, le souhait de se séparer à l’amiable, ndlr), mais nous attendons encore sa réaction», a ajouté directeur national des Sports, Lansana Kabassan Keita. Au vu de la teneur des dernières sorties médiatiques du Français, qui était encore sous contrat pour 11 mois, pas sûr pourtant que le technicien opte pour la voie de la négociation.