GUY MARIUS ENCORE ARRÊTÉ

5 membres collectifs du front multi-luttes DOY NA qui manifestaient ce mercredi à Dakar-Plateau, ont été très vite dispersés par la Police. Guy Marius Sagna a lui été arrêté.

Ce front, pour rappel, interpellait le gouverneur et le préfet de Dakar sur un certain nombre de griefs qui plombent la vie nationale et contrarient les Sénégalais.