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Dans un entretien accordé à L’Observateur, le général Mamadou Gaye, délégué général au pèlerinage, détaille les nouveaux engagements conclus avec l’Arabie saoudite en vue du Hajj 2027, qui concernent 12 860 pèlerins sénégalais. Signé le 9 novembre à Djeddah, le protocole fixe les obligations du Sénégal et de l’Arabie saoudite pour l’organisation du pèlerinage. Il concerne notamment le transport, l’hébergement, la restauration, la sécurité et la santé des pèlerins. « C’est un protocole extrêmement important : il pose les règles et exige des deux parties qu’elles les respectent scrupuleusement », explique le général Gaye.

Des délais stricts pour les inscriptions et les paiements

Le Sénégal devra respecter le calendrier fixé par les autorités saoudiennes. Les inscriptions prendront fin le 28 janvier 2027. Avant le 5 décembre 2026, l’État devra également régler les prestations liées aux hôtels, aux repas, aux transports et aux services dans les lieux saints de Mina, Arafat et Mouzdalifa.

Le délégué général appelle donc les futurs pèlerins à s’inscrire rapidement. « Le maître mot, c’est l’anticipation », insiste-t-il.

De leur côté, les autorités saoudiennes devront garantir les services prévus dans les contrats. Elles sont aussi responsables de la couverture médicale des pèlerins et de leur sécurité dans les lieux de rassemblement et pendant les déplacements. « Elle doit mettre le pèlerin sénégalais dans d’excellentes conditions, en commençant par le respect scrupuleux de ses engagements contractuels », souligne Mamadou Gaye.

La pension complète devient une exigence pour tous les pays

L’une des nouvelles exigences saoudiennes concerne la restauration. Désormais, chaque pays devra assurer les trois repas quotidiens de ses pèlerins. « Tous les pays qui envoient des pèlerins doivent désormais gérer intégralement l’alimentation, ce que les Saoudiens appellent la pension complète », précise le délégué général.

Sur ce point, le Sénégal affirme être déjà en avance, puisqu’il assure traditionnellement le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner de ses pèlerins.

Des changements pour faciliter le séjour des pèlerins

Plusieurs améliorations sont prévues pour le Hajj 2027. Le programme « Tariq Makkah », déjà appliqué au Sénégal en 2026, sera consolidé. Il permet aux pèlerins d’effectuer les formalités d’immigration à Dakar avant leur départ. À leur arrivée à Médine, ils n’ont donc plus de formalités d’immigration à accomplir. Les autorités saoudiennes effectuent ces opérations directement à Dakar.

Autre changement : les cartes Nusuk seront désormais remises directement au Sénégal par les autorités saoudiennes. Ce document contient les informations personnelles et biométriques du pèlerin. Il doit être porté en permanence. « Cette année, les Saoudiens viendront eux-mêmes la livrer au Sénégal », indique Mamadou Gaye. Cette mesure doit éviter les longues attentes à l’arrivée en Arabie saoudite.

À Mina et Arafat, les conditions d’hébergement doivent également s’améliorer. Les autorités saoudiennes ont annoncé l’introduction de sofas pliables, présentés comme plus confortables que les matelas utilisés les années précédentes. « Cette année, les Saoudiens ont décidé de relever encore les standards d’hébergement avec des sofas bien plus confortables », annonce le général Gaye.

Une nouvelle organisation à Mouzdalifa

Un autre changement concerne les déplacements entre Mouzdalifa et Mina. À la demande du Sénégal, les autorités saoudiennes ont accepté que les bus attendent les pèlerins sur place. Les fidèles pourront ainsi descendre, accomplir leurs prières, ramasser les pierres destinées à la lapidation des stèles, puis remonter dans les bus pour rejoindre Mina. Les années précédentes, les véhicules repartaient après avoir déposé les pèlerins, qui devaient ensuite parcourir plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre Mina.

« Cette mesure leur épargnera une fatigue considérable à cette étape du pèlerinage », se réjouit l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias.

Pour finir, la délégation générale entend veiller au respect des engagements pris par les prestataires saoudiens.