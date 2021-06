Handball: Awa Fall Diop a disputé son dernier match

Elle avait fait l’annonce avant le début des joutes au Cameroun. Ce sera sa dernière CAN avec le Sénégal, Awa Fall Diop raccroche.

A 29 ans, l’ailière gauche des Lionnes anticipe la fin de sa carrière professionnelle. Hier, au palais des sports polyvalents de Yaoundé, elle disputait son dernier match avec l’équipe nationale du Sénégal.

“Clap de fin pour moi, encore un chapitre de ma vie qui se termine aujourd’hui. Je viens de disputer le dernier match de ma carrière avec mes Lionnes, qui se conclu par une belle victoire face à la RDC. Tellement honoré et reconnaissante d’avoir pu porter le maillot nationale durant presque 7 ans, d’avoir pu participer à des jeux africains, 3 CAN et 1 Coupe du Monde..” a t-elle partagé sur sa page Instagram. Depuis 2015, la vice-capitaine de l’équipe nationale féminine participe à toutes les compétitions de la Team. Elle a été récompensé meilleure ailière gauche de la CAN 2018.

Celle qui a aussi mis un terme à sa carrière professionnelle en club depuis le 29 mai passé a remercié et félicité le travail de la fédération sénégalaise de handball. “Un grand Merci au président de la fédération Seydou DIOUF et à tous les membres de la fédération qui ne cessent de travailler à nous mettre dans d’excellentes conditions pour atteindre nos objectifs, pour le travail que vous faites au quotidien et d’avoir fait renaître le Handball sénégalais.”

“MERCI au Staff technique et médical qui nous ont très souvent mené à la victoire et à produire du très beau handball sur la scène continentale et internationale enfin MERCI à mes Lionnes avec qui j’ai partagé de magnifiques moments sur et en dehors du terrain, vous resterez à jamais dans mon cœur et je serai à présent votre supportrice numéro 1” a ajouté la joueuse au numéro 67.