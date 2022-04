Harcèlements et violences sexuelles: Les femmes réclament la ratification de la convention 190

Le réseau National des Femmes syndicalistes du Sénégal réclame la ratification de la convention 190 pour lutter contre la violence et les harcèlements des femmes en milieu de travail.

Militantes de la CNTS, de la CNTS-FC, de la CSA, de l’UDTS et de l’UNSAS affiliées à la Confédération syndicale Internationale (CSI), les femmes syndicalistes invitent « toutes les centrales, les organisations d’employeurs, de la société civile, de défense des droits de la femme, les porteurs de voix » à se « rejoindre à elles dans le travail de plaidoyer pour la Ratification de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement par l’Etat du Sénégal ». Le réseau National des Femmes syndicalistes du Sénégal a exprimé cette position lors de la célébration de la journée internationale des droits de la femme qui a eu lieu la semaine dernière.

C’est ainsi que le réseau National des Femmes Syndicalistes du Sénégal lance un appel au président de la République Macky SALL « à engager sans délai les procédures de ratification de la C190 de l’OIT, ainsi que son intégration dans les dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur au Sénégal ». « A l’occasion de la 108ème session de la Conférence internationale du Travail (CIT), le 21 juin 2019, par les membres de l’Organisation internationale du Travail (O/T), à une écrasante majorité consciente que cette convention établit des normes internationales susceptibles de combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail », a dit la coordonnatrice du réseau national des femmes syndicalistes, Nafissa Samb dans son discours.

Les femmes syndicalistes estiment que « cette convention accompagnée d’une recommandation qui fournit des orientations supplémentaires pour son application, dénommée « recommandation n°206 », est convaincue que la ratification de la Convention 190 de l’organisation internationale du travail (Oit) sur la violence et le harcèlement est une occasion historique pour les pays de s’engager à mettre fin à la violence dans le monde du travail, de changer la culture d’impunité et d’apporter de nouvelles garanties pour la sécurité et la dignité des travailleurs, quels qu’ils soient et quel que soit leur lieu de travail ».

Rassurées que la campagne de formation, d’information et de sensibilisation, menée par le RENAFESS-CCSS-CSI en collaboration avec le Bureau International du Travail (BIT) Sénégal dans les régions de Kaolack -Ziguinchor – Tambacounda et Saint-Louis du 26 au 29 décembre 2021 qui sera suivie de l’installation des antennes régionales RENAFESS, les femmes syndicalistes de souligner que cette dite installation « a permis aux militants, militantes et populations de ces localités de s’approprier ces instruments que sont : la convention C190 et sa recommandation R206 de l’OIT; mobilisées plus que jamais à faire le tour des dix autres régions du Sénégal afin de d’achever le processus de formation, d’information, de sensibilisation, de lobbying, de plaidoyer auprès des autorités locales mais également d’installation des antennes pour un meilleur suivi ». « Elles demandent la mobilisation de toutes les parties prenantes pour alerter les autorités locales et étatiques sur l’impact négatif de la violence et le harcèlement faites aux femmes et aux filles en milieu de travail », plaident-elles.

DJANGA DIA