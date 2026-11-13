Hôpital de Mbour à 92 milliards suspendu, bataille juridique : Serigne Guèye Diop passe à l’offensive contre les députés de Pastef

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Le projet de construction de l’hôpital de Mbour, estimé à 92 milliards de FCFA, pourrait subir les conséquences du blocage budgétaire, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce. Serigne Guèye Diop annonce un meeting de sensibilisation samedi 14 novembre avec les représentants des 16 communes et prévient que le président de la République pourrait actionner les leviers constitutionnels pour sortir de l’impasse.

​Le bras de fer autour de la loi de finances rectificative (LFR) et de la loi de finances initiale (LFI) commence à inquiéter les autorités gouvernementales sur le terrain des investissements. À Mbour, Serigne Guèye Diop tire la sonnette d’alarme. Le ministre de l’Industrie et du Commerce craint que le rejet des textes budgétaires par l’Assemblée nationale ne compromette plusieurs projets annoncés dans le département, dont la construction d’un nouvel hôpital évalué à 92 milliards de FCFA.

​Face à la presse, le ministre a particulièrement insisté sur les conséquences que pourrait avoir cette situation sur les premières étapes du projet hospitalier. Les études, les travaux d’exploration et les procédures de passation des marchés figuraient parmi les opérations dont le lancement était envisagé à travers les dispositions de la LFR. « Lorsqu’une loi de finances rectificative est rejetée, tous les nouveaux projets concernés sont automatiquement suspendus », a-t-il expliqué. Cinq projets hospitaliers seraient concernés par les prévisions budgétaires, dont celui de Mbour.

​Pour Serigne Guèye Diop, les conséquences ne se limitent pas au secteur de la santé. Les investissements industriels, les budgets des collectivités territoriales et les programmes des mairies pourraient également être affectés. Il estime que les populations risquent ainsi de payer le prix d’un désaccord entre les institutions.

​Un meeting pour mobiliser les populations

​C’est dans ce contexte que le ministre annonce un rassemblement prévu samedi 14 novembre à 16 heures à Mbour. Les représentants des seize communes du département sont attendus à cette rencontre destinée à expliquer aux populations les enjeux du blocage budgétaire. Le ministre tient à lever toute ambiguïté sur l’objectif de cette mobilisation. « Il ne s’agit pas d’un meeting folklorique. Pas du tout. C’est un meeting de communication et de sensibilisation », a-t-il insisté.

​Dans son intervention, il a également défendu le bilan économique du gouvernement, notamment les efforts consentis sur les prix des produits de consommation, les infrastructures et les investissements industriels. Il a évoqué les réductions de prix qu’il chiffre à 320 milliards de FCFA en 2025 et à 802 milliards en 2026, ainsi que la stabilité des prix du riz, de l’huile, du ciment, de la farine et du pain. Serigne Guèye Diop a aussi rappelé la reprise du dialogue avec les partenaires financiers internationaux et évoqué la perspective de mobiliser 2,2 milliards de dollars, soit environ 1 500 milliards de FCFA, à la faveur de l’accord technique mentionné avec ces partenaires.

​Mais c’est surtout sur le terrain institutionnel que son discours s’est montré offensif. Le ministre considère que le rejet des deux textes budgétaires place le pays dans une situation difficile, alors même qu’il cherche à renouer avec ses partenaires et à relancer ses investissements. Il annonce ainsi une possible bataille juridique et affirme que le président de la République dispose de leviers constitutionnels pour sortir de cette impasse, y compris sur la question de la promulgation du budget. « Nous n’avons donc pas d’autre choix que de nous préparer à cette bataille juridique », a-t-il déclaré.

​Le ministre n’a pas non plus épargné les députés de Pastef, qu’il accuse de privilégier des calculs politiques au détriment des préoccupations économiques et sociales. Il leur reproche de compliquer l’action gouvernementale à un moment où, selon lui, le Sénégal doit consolider ses acquis. Malgré les tensions, Serigne Guèye Diop se veut catégorique : « Le Sénégal ne va pas s’arrêter. » Une déclaration qui traduit la volonté du gouvernement de ne pas laisser le bras de fer parlementaire compromettre ses ambitions, même si les modalités institutionnelles de sortie de crise restent un enjeu majeur.