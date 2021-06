Hôpital Saint-Louis: Le service de réanimation en feu

Un début d’incendie a été constaté hier, au service de réanimation de l’hôpital régional de Saint-Louis. Mais il y a eu plus de peur que de mal.. Il n’y avait au moment du constat que 07 malades internés . Ces derniers ont été évacués de justesse. Informé, le Directeur de l’hôpital, Thierno Seydou Nourou Ndiaye s’est dépêché sur les lieux. Il annonce l’ouverture d’une enquête pour savoir les véritables causes de cet incendie qui aurait pu avoir des conséquences incommensurables. Les locaux du service date de la période coloniale et les installations sont vétustes. Ce qui constitue une réelle menace pour les patients et leurs accompagnants.

