Hydrocarbures : Une hausse sera notée sur le prix de l’essence et du gasoil à partir de ce samedi

Le ministre du commerce annonce une hausse du prix des hydrocarbures qui sera effective à partir de ce samedi après-midi 18 H . Selon Abdou Karim Fofana dans l’urgence l’état a subventionné tout le monde alors que tous n’ont pas besoin de subvention. A titre exemple, il estime qu’ ils ont découvert dans les statistiques que 52% des véhicules qui roulent au diesel sont des véhicules de type 4-4 de 11 chevaux alors qu’au Sénégal on pense que les véhicules qui roulent au diesel font partie de la catégorie des sénégalais les moyens nantis.

Et donc l’Etat ne peut pas continuer à subventionner ces grosses cylindrés au même titre que les petits véhicules déclare Abdou Karim Fofana. Ainsi, c’est 100 francs sur le gasoil et 100 francs sur l’essence. En lieu et place des 615 francs , les usagers vont payer 715 francs. Ainsi les 400 francs de subvention de l’État vont passer à 300 francs CFA à partir de ce samedi.

Pour le ministre la subvention continue mais elle est plus ajustée. Un dispositif spécial sera mis en place pour les boulangers et les vendeurs de glaces et autres catégories socio-professionnelles.

Pour l’électricité c’est beaucoup plus compliquée du fait des différentes tranches soutient Abdou karim Fofana. Ce qui est sûr et certain en ce qui concerne la tranche sociale, aucune augmentation ne sera enregistrée et donc l’état va continuer sa politique de subvention pour elle. Le ministre de préciser que la réalité des prix n’est pas appliquée et si cela été appliquée, le prix serait fixé à plus de 1000 francs CFA.