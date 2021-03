Il tabasse sa femme pour un Sms

Une affaire de jalousie a failli virer au drame. Les faits ont eu lieu dans la commune de Yeumbeul Nord au quartier de Bène Baraque.Selon nos sources, tout est parti lorsqu’Abdou Diop décide de rendre une visite à sa femme qui réside au quartier de Béne Baraque. Les deux conjoints sont heureux de se retrouver à chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Le mari travaille dans un chantier à Thiès et ne revient à Dakar que les week end. Restés longtemps sans se voir, Abdou et sa femme chérie papotent longuement. Le mari qui s’est resté presque plus de 15 jours sans venir à Dakar à cause du Covid-19 va finalement passer la nuit au domicile de sa dulcinée. Tard dans la nuit, au moment où la jeune dame est plongée dans les bras de morphée, le jeune homme, envahi par une jalousie maladive, préfère jouer les détectives privés. Il se saisit du téléphone portable de sa copine et se met à fouiller dans la messagerie de la maitresse des lieux. Coup de tonnerre ! Le curieux tombe nez à nez sur des messages d’infidélité. Fou de rage, il assène un violent coup à sa femme. Des coups vont pleuvoir sur la pauvre jeune fille qui a du mal à comprendre la situation. Diop brandit une arme blanche et défigure sa victime. Après l’avoir copieusement bastonné, l’homme prend la poudre d’escampette. Il a fallu plusieurs jours de recherches pour mettre la main sur Abdou. Arrêté, il avoue son forfait. Il explique avoir commis cet acte par pure jalousie. Des sages du quartier ont joué à l’apaisement, en décidant de ne pas trainer cette affaire devant la justice, car le couple a des liens de parenté. Grace à la médiation, le couple s’est réconcilié et a repris sa vie. Pourtant, ils ont obtenu un seul bout de bois de Dieu. La jeune fille est hors de danger.

Sada Mbodji