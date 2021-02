Immunité parlementaire de Sonko: Le Grand Parti vote contre

Le Grand Parti n’approuve pas la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko. Le GP dirigé par Malick Gakou a donné mandat à ses députés de voter contre la levée de l’immunité parlementaire du leader de Pastef accusé de viols et de menaces de mort par la masseuse Adji Sarr. Gakou et son parti témoignent également toute sa solidarité à Sonko et demande à l’Assemblée de veiller au respect du principe de la présomption d’innocence et de ses droits constitutionnels. Voici l’intégralité du communiqué.