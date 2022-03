Incendie à la Salle de vente : Les sinistrés reçoivent une aide de 100 millions Fcfa

Bonne nouvelle pour les sinistrés de l’incendie de la Salle de vente survenu lundi dernier. Le Président Macky Sall a promis d’offrir 75 millions de Fcfa aux victimes selon les informations.

L’annonce est faite par le ministre-maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, en marge d’une rencontre avec les impactés. Et, cerise sur le gâteau, l’édile de Dakar-Plateau et celui de la Ville de Dakar Barthélemy Dias ont décidé d’arrondir ce montant à 100 millions.

Pour rappel « La salle de vente », situé au cœur du centre-ville de Dakar et considérée comme le plus grand centre commercial à ciel ouvert de la capitale a été ravagé par une incendie et aurait causé des dégâts estimés à plusieurs dizaines de millions de FCFA. C’était un endroit où le débrouillard sénégalais pouvait s’équiper hi-tech à bas prix, entre vente de matériels électroniques, électroménagers et meubles d’occasion.