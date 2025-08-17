Inondations à Dakar : Amadou Ba lance un appel pressant aux autorités

Partager Facebook

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, l’ancien Premier ministre Amadou Ba a invité les autorités actuelles à mettre en place des mesures urgentes pour limiter l’impact des inondations survenues à Dakar. Le candidat malheureux de l’élection présidentielle de 2024 a, en outre, appelé à une mobilisation collective et un engagement des citoyens tout en exprimant son soutien aux sinistrés.

Voici l’intégralité de sa déclaration

« Les fortes pluies de ces derniers jours ont durement touché plusieurs quartiers de Dakar, notamment aux Parcelles Assainies, provoquant des dégâts importants et mettant de nombreuses familles en difficulté. J’exprime tout mon soutien aux populations sinistrées et réaffirme la nécessité de mettre en place des mesures urgentes et durables pour prévenir et limiter l’impact de ces catastrophes récurrentes. Ces événements rappellent l’urgence d’une mobilisation collective et d’un engagement continu pour renforcer nos infrastructures d’assainissement, améliorer la planification urbaine et mieux anticiper les risques. L’heure n’est plus aux interventions ponctuelles, mais à une véritable stratégie nationale de prévention, au service exclusif des populations ».