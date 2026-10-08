Inondations à Dakar : le ministre Cheikh Tidiane Dièye constate une baisse des eaux, mais la pluie persiste et inquiète

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Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué une visite de terrain ce mercredi 7 octobre 2026 dans plusieurs zones inondées à Dakar. Cette visite fait suite aux décisions prises dans le cadre du dispositif de gestion des inondations, à l’issue de la réunion du Comité de gestion des inondations convoquée par le Gouverneur de Dakar.

Au canal Front de Terre et au bassin de la Zone de Captage, le ministre a constaté une baisse importante du niveau des eaux, tout en saluant le travail des équipes opérationnelles mobilisées.

À la Cité Bellevue, Cheikh Tidiane Dièye a pu constater l’impact des importants volumes d’eau enregistrés dans la zone.

« Plus de 140 millimètres à Dakar ; les ouvrages, nous les avons constatés, mais le temps de latence reste relativement long à cause du volume d’eau important enregistré », a déclaré le ministre.

La visite s’est poursuivie à Keur Massar Sud, où le dispositif de pompage est opérationnel. Sept pompes y sont actuellement installées afin de renforcer l’évacuation des eaux vers le marigot de Mbao.

À noter que les fortes pluies continuent à arroser la capitale. Au moment où ces lignes sont écrites, il pleut continuellement sur Dakar. Plusieurs quartiers risquent de plonger dans les inondations.

De fortes pluies enregistrées dimanche

Pour rappel, de fortes pluies ont affecté Dakar, la capitale sénégalaise, et plusieurs autres régions du pays, dimanche 4 octobre, avec des cumuls dépassant 100 millimètres. Ces précipitations ont occasionné des inondations, des perturbations de la circulation ainsi que des dégâts matériels, des pertes en vies humaines et des blessés, notamment à Dakar et à Matam.

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, avait déclenché lundi le plan d’urgence régional à Dakar et la mise en place d’un comité de veille à la suite des fortes précipitations.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, ainsi que la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, avaient effectué une visite dans plusieurs zones touchées.

Un programme national d’assainissement de plus de 921 milliards FCFA

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s’est rendu lundi 5 octobre 2026 aux Parcelles Assainies, auprès de la famille endeuillée après le décès d’une dame et de son fils âgé de 4 ans, à la suite des fortes pluies enregistrées dimanche à Dakar.

Au cours de sa visite, le chef du Gouvernement a annoncé des mesures d’urgence et un nouveau programme national d’assainissement estimé à plus de 921 milliards de FCFA.

Initialement prévue le mercredi 7 octobre 2026, la rentrée scolaire des élèves est finalement reportée au lundi 12 octobre sur l’ensemble du territoire national. Dans un communiqué publié le 6 octobre, le ministère de l’Éducation nationale a invoqué notamment l’évolution de la situation météorologique et les impératifs de sécurité.