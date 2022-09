Inondations : Du jamais vue, Dakar et sa banlieue dans les eaux après 24h de pluies

Ces dernières années, il a rarement eu une pluie aussi longue et intense que celle de cette nuit du vendredi au matin du samedi 3 septembre. Depuis près de 7 heures de temps et jusqu’au moment où ces lignes sont écrites (10h30). Et des inondations ont été observées dans certaines parties de Dakar.

La pluie continue de s’abattre (avec intensité qui plus est) sur une grande partie de la capitale sénégalaise. Il a fallu moins que ça pour inonder une partie de Dakar et surtout de sa banlieue et aujourd’hui, le calvaire est beaucoup plus insoutenable.

Des milliers de familles sont d’ores et déjà dans les eaux et même certains qui ne connaissaient les inondations que de nom, ont vu l’eau affluer.

Des routes ont été barrées, des voitures immobilisées et le courant s’en va et revient, preuve que même les installations de la Senelec et de l’état ne sont pas épargnées.