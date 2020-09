Inondations: Macky Sall injecte 10 milliards Fcfa en urgence

Le Chef de l’Etat a annoncé, dans son discours à la nation ce mardi, une première mesure pour faire face aux inondations. Macky Sall a décidé de dégager un budget d’urgence de 10 milliards FCFA pour soutenir les populations impactées et apporter une première réponse technique au fléau.

Une partie de cette enveloppe, soit trois (03) milliards FCFA ira directement aux populations sinistrées, sous forme de soutien pour l’achat de produits de première nécessité (denrées alimentaires, matelas, etc.).

Les sept (07) autres milliards serviront à accompagner les services d’assainissement et de secours (Onas, sapeurs-pompiers etc.) et apporter une première réponse technique pour l’évacuation des eaux pluviales stagnantes.

Pour finir, le président Sall a tenu à rassurer les populations quant à la mobilisation et au soutien dont le gouvernement fait preuve pour décanter la situation le plus rapidement possible.