Internet restreint au Sénégal

Internet est restreint depuis hier au Sénégal. Les réseaux sociaux et les applications de messagerie sont limités suite aux troubles qui ont cours depuis l’arrestation du leader du parti Pastef – Les Patriotes, mercredi dernier. D’ailleurs, les métriques en temps réel montrent que les serveurs Facebook, YouTube, WhatsApp et Telegram CDN, sont perturbés, limitant le partage de photos et de vidéos.