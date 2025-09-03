Invité à la 11e édition de BPIFrance Inno Génération : Ousmane Sonko décline l’invitation et donne les motifs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre Ousmane SONKO adresse ses sincères remerciements à BPI France qui, par courrier en date du 22 juillet 2025, l’avait convié, en tant qu’invité d’honneur, à la 11ᵉ édition de BPIFrance Inno Génération (BIG) du 23 septembre 2025 à Paris. Il est reconnu comme « le plus grand événement business d’Europe ».

Malheureusement, en raison d’un conflit d’agenda, le Premier ministre se voit contraint de décliner cette invitation à laquelle il aurait bien voulu participer.

Il sera représenté à cet événement par un membre du Gouvernement.

Par ailleurs, le Premier ministre accueillera son homologue français à Dakar dans les prochaines semaines, dans le cadre du séminaire intergouvernemental (SIG) annoncé par les deux Chefs d’État sénégalais et français.

La Primature informe également que le Premier ministre effectuera une visite officielle aux Émirats Arabes Unis du 8 au 12 septembre 2025. À cette occasion, il sera reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al NAHYAN, Président des Émirats Arabes Unis.

Enfin, les 13 et 14 septembre 2025, le Premier ministre se rendra en Italie pour la dernière étape de son déplacement. Ce séjour sera dédié à une rencontre avec la diaspora sénégalaise d’Europe, tous pays confondus, afin d’échanger sur les enjeux liés à la gouvernance actuelle, au Plan de Redressement Économique et Social, ainsi qu’au rôle et à la place de la diaspora dans la Vision 2050 et l’Agenda National de Transformation du Sénégal.

La Primature tient à rappeler que les seules sources officielles et fiables concernant l’agenda et les activités du Premier ministre demeurent ses pages certifiées sur les réseaux sociaux (Facebook, X…) ainsi que celles de la Primature et du Bureau d’information et de Communication du Gouvernement (Bic-Gouv).