iPhone 14 Pro met fin aux derniers avantages d’Android

Apple a officialisé l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, ses deux futurs téléphones haut de gamme. Ils amorcent plusieurs révolutions majeures : écran always-on, capteur photo principal de 48 mégapixels et intégration d’un poinçon dynamique.

À l’occasion de sa conférence organisée le 7 septembre, la firme de Cupertino a présenté l’iPhone 14 Pro, et sa déclinaison plus grande, l’iPhone 14 Pro Max. Ils n’ont strictement rien à voir avec l’iPhone 14.

L’iPhone 14 Pro vise la perfection

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont les smartphones les plus haut de gamme que commercialisera Apple en 2022. Ils concentrent les dernières technologies et proposent les meilleures performances. Apple a décidé d’en finir avec l’encoche, tout au moins sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Elle est remplacée par une zone appelée Dynamic Island, nécessaire pour accueillir les capteurs pour Face ID et la caméra frontale.

Néanmoins, n’allez pas croire que l’écran est percé de deux trous. Ils forment en réalité un ovale en dessous du bord supérieur, qui s’adapte de manière logicielle à votre utilisation. Par exemple, si vous recevez un appel pendant que votre écran est allumé, elle s’agrandira automatiquement. Elle sera même employée intelligemment sur l’écran verrouillé.

L’écran des iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces) est toujours d’obédience OLED, ultra lumineux (1 600 voire 2 000 nits !). Il conserve les technologies vues ces dernières années, comme le ProMotion. Grâce à lui, le taux de rafraîchissement peut passer de 1 à 120 Hz — une manière de préserver l’autonomie en fonction de ce qui est affiché. Mieux, pour la première fois chez Apple, les deux téléphones pourront arborer un écran toujours allumé, pour toujours avoir accès à certaines informations (comme l’heure, par exemple).

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront, bien entendu, les iPhone les plus puissants du catalogue. Ils s’appuient sur la nouvelle puce A16 Bionic gravée à 4 nanomètres — que n’auront pas les iPhone 14 et iPhone 14 Max (une première !).

le capteur principal de l’iPhone 14 Pro passe de 12 à 48 mégapixels (une première depuis l’iPhone 6s) — il s’agit d’un changement de taille, comparable à une révolution qui permet à Apple de s’aligner sur les meilleurs smartphones Android. Il est associé à un téléobjectif et à un module ultra grand-angle, tous deux de 12 mégapixels. Ces millions de pixels en plus permettront à l’iPhone de prendre des photos plus saisissantes (les exemples fournis par Apple donnent le tournis). Tous ces pixels en plus permettent de capturer plus de lumière et de détails. L’iPhone 14 Pro utilise le Pixel Binning : il fusionne en réalité 4 pixels en un seul.

L’équipement photo dans le détail :

Objectif principal 48 Mpx : 24 mm, ouverture f/1,78, système de 2ᵉ génération de stabilisation optique de l’image par dépla­cement du capteur, objectif à sept éléments, 100 % de Focus Pixels

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture f/2,2 et champ de vision de 120°, objectif à six éléments, 100 % de Focus Pixels

Téléobjectif 2x 12 Mpx (activé par le capteur quad-pixel) : 48 mm, ouverture f/1,78, système de 2ᵉ génération de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, objectif à sept éléments, 100 % de Focus Pixels

Téléobjectif 3x 12 Mpx : 77 mm, ouverture f/2,8, stabilisation optique de l’image, objectif à six éléments

Sur la partie frontale, on bénéficie d’un capteur doté d’une plus grande ouverture (f/1.9) et pourvu d’un autofocus. Bref, vos selfies seront encore plus beaux.

La grille tarifaire en France :

iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 128 Go 1 329 € 1 479 € 256 Go 1 459 € 1 609 € 512 Go 1 719 € 1 869 € 1 To 1 979 € 2 129 €