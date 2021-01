iPhone SE 3 et AirPods Pro 2 pour début avril ?

Après les iPhone 13, MacOtakara évoque deux nouveaux produits pour cette année : un iPhone SE de 3e génération et des AirPods Pro 2, tous deux pour début avril (poisson ou pas ?).

Se basant sur la chaîne d’approvisionnement chinoise, nos confrères japonais affirment qu’un nouvel iPhone SE sortirait au début du printemps (à peu près un an depuis le précédent), sans fournir de détail ou de specs. Aux dernières rumeurs, Apple travaillerait sur une version plus grande du SE, probablement avec un écran de 5,5 pouces et un design similaire à l’iPhone 8 Plus.

Enfin, ils évoquent également des AirPods Pro de deuxième génération, avec un « nouveau design du boitier de charge ». Ce dernier offrirait de nouvelles dimensions (toujours 21 mm d’épaisseur, mais 46 mm de haut et 54 mm de large). À titre de comparaison, l’étui actuel mesure 45,2 mm de haut et 60,6 mm de large. Précédemment, Bloomberg avait annoncé une conception « plus compacte » avec une tige plus courte et un form factor plus arrondi.