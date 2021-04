Jeunesse Sénégalaise: Réponse pour une nouvelle dynamique de la gouvernance locale

La jeunesse constitue un atout majeur pour impulser le développement du pays. La triptyque (intelligence, énergie et force) demeure la source motrice pour inspirer des réponses et inventer des solutions alternatives et inclusives.

Notre pays le Sénégal dispose d’atouts pour répondre aux enjeux de l’heure. Les jeunes doivent être au début et å la fin de tout développement. Il y va l’avenir d’une Nation.



Gouverner avec les jeunes c est tenir compte du présent et du futur Sénégal. Les personnes âgées de moins de 35 ans représentent plus de 70% de la population Sénégalaise. L’éducation la formation professionnelle et l’emploi constituent leurs premières préoccupations. Soutenir la jeunesse, c’est leur offrir les opportunités d’entreprendre, de créer, de faire valoir leurs talents et de réaliser leurs ambitions Tout jeune citoyen aspire à contribuer au développement de son pays. Les exigences de la nouvelle gouvernance locale recentrent les priorités sur les doléances de la base (commune, département ,région). Chaque commune du Sénégal å ses propres spécificités et ses réalités.

Les priorités de Yeumbeul Sud ne sont pas identiques å celle de la commune de Petit MBao. Il faut un management politique qui trouve des solutions å chaque cas particulier. La résolution des problèmes de la base permet de mieux articuler les politiques de développement solidaire et inclusif. Le Sénégal en misant sur la gouvernance locale décentralisée propose une redistribution équitable des ressources et encourage la justice sociale pour éradiquer la pauvreté.



Le prochain Conseil Présidentiel de la Jeunesse offre l’occasion au Président de la République, Son Excellence Macky Sall de faire adhérer sa vision å la jeunesse et d’impulser une nouvelle dynamique de collaboration entre le gouvernement et les jeunes.



Par Djiby Diaw Candidat à la Mairie de Yeumbeul Sud.

Mail : [email protected]