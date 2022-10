Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar 2026: Thomas Bach, reçu par Macky Sall

En perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, la semaine du Festival Dakar en Jeux a été donné hier à Saly, en présence du président du Cio, Thomas Bach, et de ses collaborateurs, du président du Cnoss, Diagna Ndiaye, et du représentant du maire de Dakar.

Arrivés samedi dernier à Dakar au Sénégal en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, le président du Comité international olympique CIO, Thomas Bach, et son équipe ont été reçus au palais de la république. En visite au Sénégal pour les besoins du Festival Dakar en Jeux, qui va durer du 29 octobre au 5 novembre 2022, organisé en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et de ses collaborateurs, ont été reçus hier en audience par le président de la République Macky Sall.

Le coup d’envoi a été donné samedi à Mbour, en présence d’une forte délégation du Cio, conduite par son président, Thomas Bach. Qui était accompagné du Directeur exécutif du Cio, Christophe Dubi, de la directrice des Jeux, Kirsty Coventry, championne olympique de natation et ministre des Sports du Zimbabwe.

Pendant une semaine, et à quatre ans de Dakar 2026, on aura en effet droit à un programme chargé qui a débuté ce samedi à Saly avec l’ouverture officielle. Une cérémonie riche en couleurs et en rythme, marquée par des activités sportives et d’animation sur les valeurs olympiques, sous les yeux du président du Cojoj, Diagna Ndiaye, de son coordonnateur, Ibrahima Wade, du directeur de Cabinet du maire de Dakar, du directeur de la Haute compétition au ministère des Sports, Léopold Senghor, de Amadou Gallo Fall de la Nba Africa, entre autres présences.

Après, en début d’après-midi, direction Diamniadio, à l’université Amadou Makhtar Mbow, site du futur Village Olympique, où a eu lieu une séance de plantation d’arbres au titre de la Forêt olympique. L’étape suivante a eu comme cadre la Gare ferroviaire de Dakar, avec un décor très olympique marqué par le dévoilement de la Fresque Dakar 2026 et des échanges avec les jeunes athlètes. Et cela, sous les yeux de deux grandes championnes, l’athlète Amy Mbacké Thiam, la basketteuse Mame Maty Mbengue, du président de la Fsf, Me Augustin Senghor, entre autres.

Thomas Bach : «Le progrès des infrastructures donne déjà l’esprit de ces Jeux» En guise de bilan de la journée, Thomas Bach et Diagna Ndiaye ont échangé avec la presse, à la Gare ferroviaire. Dans sa prise de parole, le patron de l’Olympisme mondial s’est d’abord félicité de l’état d’avancement des infrastructures. «Les préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse se passent bien. C’est important parce que le progrès des infrastructures donne déjà l’esprit de ces Jeux. Les infrastructures de cette gare sont impressionnantes, avec la gare, la muraille qui est magnifique, cela augure d’une bonne anticipation pour les Joj, ici au Sénégal.»

En conclusion, le président du Cio a remercié le président de la République, Macky Sall, «pour l’appui constant qu’il a toujours apporté pour la réussite des Joj». «C’est un grand ami et un conseiller. Si nous avons une question politique, il donne toujours son conseil. C’est pourquoi je suis toujours ravi de le revoir et le remercier de l’hospitalité offerte». Diagna Ndiaye : «Ce qui est important, ce sont les synergies qui se dégagent…»

Saluant la présence à Dakar du patron du Cio, Diagna Ndiaye se dit ravi. «Aujourd’hui, la visite du président Bach est une visite de constat, de courtoisie, mais surtout une visite de proximité pour voir un peu où Est-ce que nous en sommes dans les préparatifs des Joj.

Pour le président du Cojoj, «ce qui est important, ce sont les synergies qui se dégagent. Vous savez, avant Dakar 2026, il y a Paris 2024. Nous travaillons beaucoup avec Paris dans une association Jokko. Ils viennent d’ailleurs nous voir le 4 du mois prochain pour finaliser un certain nombre de projets avec nous. Le but des Jeux, c’est que tous les compartiments, toutes les disciplines éligibles aux Joj participent dans le confort, dans les attributs d’un sportif de haut niveau. Il faudra qu’on continue sur cette complicité avec la presse pour restituer aux populations ce que le Cio attend de ces Jeux, ce que le gouvernement attend de ces Jeux et ce que la population attend de ces Jeux», a conclu Diagna Ndiaye qui, a son tour, a remercié le Président Macky Sall pour son implication pour la bonne réussite de Dakar 2026.