JO de Tokyo : L’outsider Marcell Jacobs, nouveau roi du 100 mètres

Né au Texas d’un père américain et d’une mère italienne, le sprinteur italien de 26 ans a créé la sensation en devenant champion olympique, dimanche 1er août. Il succède à Usain Bolt, triple tenant du titre.

Bien malin celui qui avait pu anticiper le plateau inattendu de finalistes et encore plus bienheureux celui qui aura misé sur le bon sprinteur. Triple tenant du titre, Usain Bolt a pourtant factuellement un successeur : il s’appelle Lamont Marcell Jacobs et sa cote auprès des bookmakers anglais a dû rendre riches certains de leurs clients.

Au cours de cette soirée japonaise irréelle, le sprinteur italien – né au Texas d’un père américain et d’une mère italienne – a battu par deux fois le record d’Europe. Il l’a d’abord amélioré en demi-finales dimanche, en courant en 9 secondes 84, puis en finale en 9 secondes 80. Il a devancé l’Américain Fred Kerley (9 secondes 84) et le Canadien Andre De Grasse (9 secondes 89), déjà troisième à Rio, en 2016.

Nouvelle star annoncée du sprint, sacré champion du monde du demi-tour de piste il y a deux ans, l’Américain Noah Lyles avait juré qu’il visait le doublé olympique 100 mètres-200 mètres au Japon. Patatras, il a été sorti en juin lors des redoutables sélections américaines. A Tokyo, il devra se contenter d’assurer – a priori – la succession du 200 mètres.