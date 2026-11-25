Joal : éconduit pour une passe à 3 000 FCFA, il sort un gourdin et viole une prostituée

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I. Faye risque 15 ans de prison. Cette peine a été requise par le procureur de Mbour. D’après le récit de L’Observateur, ce pêcheur de Bargny, incarcéré depuis quatre ans, est jugé pour le viol d’A. Diagne, une travailleuse du sexe.

L’affaire remonte au 19 décembre 2022, à Joal, détaille la même source. De retour de mer, l’homme se rend dans une maison close. Deux prostituées refusent ses avances car il ne propose que 3 000 FCFA. Il entre alors dans la chambre isolée d’A. Diagne. Comme elle rejette aussi ce tarif, il la menace avec un gourdin caché sous ses vêtements et la viole sans protection. Des vigiles d’un bar voisin entendent les cris, cassent la porte et l’arrêtent sur place avant de le remettre aux gendarmes.

Durant l’enquête, avance le journal, qui a assisté à l’audience, le suspect avait reconnu le viol, prétextant être devenu « fou furieux car « possédé par des djinns » » face à l’exigence d’un préservatif. Un examen médical à l’hôpital de Mbour avait confirmé les violences subies par la victime.

Pourtant, devant les juges, l’accusé a changé de version. Il nie le viol, jure s’être « simplement promené dans la concession », affirme n’avoir donné qu’une gifle après des « injures publiques » et rejette les propos de sa tante sur ses « troubles mentaux chroniques ».

En face, le procureur a souligné que l’homme avait préparé son acte en venant armé. Estimant que la victime aurait pu être tuée, il a refusé toute clémence. L’accusé est retourné en prison en attendant le verdict, prévu le 18 décembre.