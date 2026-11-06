JOJ Dakar-2026 : « On va sortir les preuves », Aminata Touré confirme l’invitation de Sonko

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La polémique autour de la supposée mise à l’écart d’Ousmane Sonko à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026 tenue le 31 octobre a Diamniadio, est loin d’être anodine.

Alors que certains militants de Pastef dénoncent une absence d’invitation du président de l’Assemblée nationale, Aminata Touré est montée au créneau pour apporter sa version des faits.

Invitée sur le plateau de la TFM, elle a confirmé que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait bel et bien convié le président de l’Assemblée nationale à la cérémonie.

« On l’a invité. D’ailleurs, il a arrêté de parler, sachant que s’il continue de dire qu’on ne l’a pas invité, on va sortir les preuves. On l’a invité comme on l’a fait avec toutes les institutions, parce que les querelles politiques et l’État, c’est différent. Son honneur en tant que président de l’Assemblée nationale, on lui donne ça. De la même manière qu’avec les institutions judiciaires et toutes les autres institutions, on les honore », a-t-elle déclaré.

Au-delà de la question de l’invitation, Aminata Touré insiste sur une distinction qu’elle juge fondamentale : les tensions politiques ne doivent pas empiéter sur les rapports entre les institutions de la République. Une manière de répondre aux accusations d’exclusion visant la présidence et de rappeler que, malgré les divergences au sommet de l’État, le rang institutionnel d’Ousmane Sonko doit être respecté.