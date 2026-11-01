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JOJ Dakar 2026 : Une cérémonie d’ouverture riche en couleurs, au rythme de l’histoire et de la culture sénégalaises

1 novembre 2026 Actualité

La cérémonie officielle des jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 s’est tenue ce samedi, comme un rendez-vous de célébration du patrimoine culturel sénégalais.

 

Bien au-delà du spectacle sportif, elle a mis en lumière l’histoire, les traditions et l’identité d’un Sénégal fier de ses racines et résolument tourné vers l’avenir.

 

À travers des récits chargés, des paroles de chansons évocatrices, des chorégraphies soigneusement mises en scène et des tableaux artistiques, le Sénégal a raconté son histoire au monde entier.

 

Des figures emblématiques de la culture sénégalaise, notamment le docteur Massamba Guèye, Kiné Lam, Baba Maal et Souleymane Faye, apportent leur voix, leur talent et leur sensibilité à cette grande fresque culturelle.

 

À leurs côtés, des danseurs, par leurs mouvements et leurs expressions corporelles, ont donné vie aux différentes séquences de cette représentation.

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