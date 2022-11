Journée des Forces Armées: Macky Sall cite comme référence des cadres de l’armée

La Journée Des Forces Armées a été célébrée au Sénégal, ce 11 novembre. Et l’édition 2022, s’est déroulée au Camp Dial Diop sous la présidence du chef de l’Etat Macky Sall. Occasion pour lui de saluer le travail de nos hommes mais aussi de les inciter a s’inspirer du médecin-colonel Georges Niouky et capitaine El Hadji Moussa Thiam.

Ce vendredi 11 novembre, l’armée était en fête avec la Journée des Forces armées du Sénégal. Une journée qui commémore la remise du drapeau entre le premier régiment des Tirailleurs sénégalais et le premier Bataillon d’infanterie du Sénégal indépendant, un 10 novembre 1960. Cette célébration est inscrite dans l’agenda de notre République depuis 2004. Un moment de rendre gratitude et redevabilité à une des colonnes sur laquelle notre stabilité s’adosse. S’il y a un pays qui doit célébrer son Armée.

A cet occasion, le chef de l’Etat Macky Sall a marqué sa présence avec un discours consistant. En raison de la solennité attachée à cette cérémonie, marquée du sceau immuable de l’engagement, de la discipline et de la rigueur militaires, qui sont l’Alpha et l’Omega de toute Armée moderne, arrimée aux valeurs cardinales de la République.

Selon le chef de l’Etat, ce rendez-vous annuel ravive le concept Armée-Nation ; la première étant, parsa diversité dans l’harmonie, le cœur battant et la symbiose de la seconde. Voilà pourquoi la Nation est fière de vous, et vous reste attachée de façon indéfectible, envers et contre tout laisse t-il entendre. Le chef suprême des armées de dire qu’ il en est ainsi parce que tout citoyen, animé d’une fibre patriotique, mesure le sens, la portée et les risques du métier des armes ; parce que ces braves ont accepté de perdre le sommeil et que vous consentez jusqu’au sacrifice suprême pour la protection des personnes, des biens et de l’intégrité territoriale de notre pays.

Le souvenir de nos Jambaars arrachés à notre affection nous rappelle, fort à propos, le respect et la considération que nous devons, toutes et tous, à nos Forces de défense et de sécurité. Et Macky Sall de saluer la mémoire de nos défunts Jambaars et a tenu à réitérer à leurs familles la compassion et la solidarité de toute la nation. Quant à vous, chers anciens, vous avez notre reconnaissance infinie, pour le modèle de courage, de discipline et de responsabilité que vous avez forgé, offrant à la postérité la belle tradition républicaine de nos Forces armées ; une tradition que reflète le thème de cette année, Forces armées et préservation des ressources naturelles laisse t-il entendre.

Dans son discours, le président de la République est revenu sur la raréfaction des ressources, due à la dégradation continue de l’environnement, aux pillages et trafics illicites de tous genres, renchérit davantage les enjeux autour de la protection de ces richesses, souvent non renouvelables. S’y ajoutent les gaspillages liés à des modes de consommation abusifs, les périls à nos frontières et la multiplication des tensions et conflits de diverses intensités ; autant de facteurs qui replacent les ressources naturelles, notamment alimentaires et énergétiques, au cœur de la souveraineté nationale et de la géopolitique mondiale.

Ainsi , Macky Sall engage les autorités des Forces de défense et de sécurité à rester mobilisées dans la mise en œuvre des stratégies opérationnelles pour faire face aux différentes formes de criminalité qui affectent nos ressources. Vous pouvez toujours compter sur mon soutien martèle le président. Comme informations, le président de dire que le gouvernement a consenti d’importants investissements au profit des Forces de défense et de sécurité dans leurs composantes air, mer, terre, afin de les mettre à la hauteur des défis et des enjeux de l’heure. Et il reste plus que jamais déterminé à soutenir la montée en puissance et la modernisation de nos Forces armées ; parce que face à la multiplication et à la complexité des périls, il n’y a pas de prix pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement économique et social de notre pays.

Si dans la marche que vous entamez aujourd’hui, il vous arrivait de rencontrer le doute qui émousse la confiance et sape le moral du soldat, songez à cette matinée du 11 novembre 2022 qui vous rattache à la gloire de vos parrains. Le médecin-colonel Georges Niouky est une figure emblématique de la médecine militaire sénégalais, et seul officier-médecin jusque-là breveté de l’Ecole de guerre. Son parcours professionnel exceptionnel digne d’éloges, n’avait d’égal que le dévouement hors pair qui était sa marque de référence.

Le capitaine El Hadji Moussa Thiam, était homme de défis, dont le courage et la générosité dans l’effort forcent le respect et l’admiration. Le bon soldat obéira toujours à ses supérieurs pour apprendre à commander. Le bon soldat inspirera toujours ses subordonnés par le respect de l’exemple et non de la peur ; parce qu’il sait que c’est le respect et non la peur qui nourrit le devoir d’obéissance et allie les exigences du commandement aux nécessités de la fraternité d’armes et de la vie en communauté a conclu le chef de l’Etat.