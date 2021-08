Journée “Xassaïdes” à Massalikoul Jinaan: Les talibés mourides de Dakar dans le tempo.

La Journée nationale de lecture de” Xassaïdes ” (Saints Écrits du Fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul) est célèbrée ce mercredi 11 Août 2021. A l’instar de la Ville Sainte de Touba et diverses localités du pays et, même, de l’étranger, les talibés mourides de la capitale sénégalaise ont bien suivi le mot du Khalife Général des Mourides. La grande mosquée “Massalikoul Jinaan” de Dakar ( Bopp,Colobane) a été prise d’assaut ,très tôt le matin, par une foule de disciples. Cette cérémonie de déclamation de “Xassaïdes” a eu lieu sous la houlette du Diawrine dudit lieu de culte , en l’occurrence, Ahmadou Mbackyou Faye:”Cette journée se déroule très bien au niveau de la mosquée ” Massalikoul Jinaan”. L’essentiel des Kourels “Xassaïdes ” de Dakar sont présents. Nous avons suivi à la lettre la volonté du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou qui veut que chacun l’organise chez soi. Le Diawrine Ahmadou Mbackyou Faye n’a pas, ainsi, lésiné sur les moyens pour une parfaite tenue de cette journée. Pour la restauration de tous ceux qui ont pris part à cette manifestation, il a casqué gros. Sur un autre registre, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour respecter les consignes des autorités sanitaires. Pour dire, nous sommes conscients du contexte de crise sanitaire très critique. Ainsi, plus de 100.000 masques et des flacons de gels hydro-alcooliques ont été distribués aux participants. Nous pensons que ces psalmodies de ” Xassaïdes ” de Serigne Touba pourra être un antidote contre ce désastre mondial “, s’est expliqué Serigne Abdou Khadre Fall, Secrétaire permanent de “Massalikoul Jinaan “.