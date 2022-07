Judo: Le Sénégal sort avec trois médailles au Championnat d’Afrique au Kenya

Les Championnats d’Afrique de judo en cadets et juniors, qualificatifs à la Coupe du monde d’août prochain en Equateur, ont démarré jeudi, à Nairobi, au Kenya. Les cadets ont ouvert le bal. Et pour leur première sortie, les trois cadets sénégalais se sont illustrés en raflant deux médailles d’argent et une en or dans leurs catégories, rapporte le quotidien sportif « Stades ».

Trois judokas sénégalais étaient en lice jeudi. Ils se sont illustrés avec deux médailles en argent et une en or. Diakhou Sène Sonko (-48 kg), âgée de 17 ans a pour sa première compétition continentale sur le tatami remporté une médaille d’argent. La pensionnaire du DUC a écarté ses adversaires en quart et demi-finale, avant de s’incliner en finale face à l’Egyptienne Safa Zeinab.

A défaut de l’or, elle remporte la médaille d’argent, une prouesse pour cette jeune judokate. Son aîné Mouhamed Moustapha Mboup (-66 kg) a emboité ses pas. Lui aussi remporte la médaille d’argent dans sa catégorie en perdant contre un autre Egyptien.

Selon « Stades », le colosse Libasse Ndiaye (+90 kg) a bouclé avec une médaille d’or. Le « Lionceau » a dompté celui du Cameroun. Avec ces 3 médailles remportées, les Sénégalais ont fait une bonne entrée chez les cadets. Cinq (5) juniors sont attendus sur le tatami du stadium Kasarani Indoor Arena le samedi 23 juillet pour imiter leurs cadets.