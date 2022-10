Justice: Bocar Samba Dieye gagne à nouveau contre la CBAO

La justice Sénégalaise a condamné Attijari (ex-CBAO) à payer 11 milliards de francs CFA à Bocar Samba Dièye. Le juge a validé les hypothèques conservatoires inscrites sur les trois immeubles objet du litige et les a transformées en hypothèques définitives au profit de l’homme d’affaires. Selon la source cette dernière décision du tribunal interdit à Attijari de vendre les immeubles en question.

Cette affaire remonte au 16 septembre 2013. D’après Libération, Attijari avait profité du fait que Bocar Samba Dièye est illettré pour lui faire signer, nuitamment, un protocole dans lequel il reconnaissait devoir à la banque 7,166 milliards de francs CFA. Face aux appréhensions de l’homme d’affaires avant de porter sa signature, Attijari aurait assuré que cette transaction n’aurait aucune incidence financière dommageable pour son client, qu’elle lui permettra même de bénéficier d’avantages.

Trois ans plus tard, patatra. Lors d’une audience d’adjudication, tenue le 9 août 2016, la banque récupère trois immeubles de Bocar Samba Dièye objet des titres fonciers 8403/Gr, 12788/Dg et 9986/Dg. Et considérant que ces immeubles valent 4 milliards de francs CFA, Attijari estimait que l’homme d’affaires lui devait encore 3,166 milliards. En plus l’expert commis a déclaré que la banque doit à l’homme d’affaires la somme de 879 millions 2 mille 411 francs CFA.