Justice: Kounkandé et ses acolytes seront fixés sur leur sort mercredi prochain

Poursuivis dans une affaire d’escroquerie et de charlatanisme portant sur sept millions de francs CFA, Kounkandé , Ibrahima Niass alias «Sante Yalla» et Ibrahima Diamé ont été jugés devant le tribunal de grande instance de Thiès.

Les trois prévenus dans cette affaire d’escroquerie et de charlatanisme ont obtenu une bonne et une mauvaise nouvelle. Le ministère public a requalifié les faits qui sont reprochés à ces derniers. Le procureur a, en effet, écarté le délit d’association de malfaiteurs contre les trois et, pour Koukandé, remplacé la tentative d’escroquerie par complicité de tentative d’escroquerie. Ce qui est moins grave.

Le parquet considère cependant que les mis en cause sont tous coupables des faits pour lesquels ils sont jugés. C’est pourquoi il a requis deux ans ferme contre eux. La défense a plaidé la relaxe au bénéfice du doute à défaut de pouvoir obtenir la relaxe pure et simple. Délibéré.

Le marabout a été placé sous mandat de dépôt en même temps que ses deux présumés acolytes. Ils sont poursuivis « pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie, escroquerie et charlatanisme ». Pour rappel, les trois mis en cause ont été arrêtés dans la nuit du samedi au dimanche, par la Section de recherches (Sr) de Thiès suite à une plainte déposée par un émigré sénégalais basé aux États-Unis. Ce dernier avait remis 7 millions de francs CFA à Ibrahima Diamé pour une transaction foncière.