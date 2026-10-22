Justice : Ndèye Sow Leïla envoyée en prison, son procès fixé au 26 octobre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La présidente de l’Union pour le progrès et le renouveau du Sénégal a été placée sous mandat de dépôt après son déferrement au parquet de Dakar. Elle est poursuivie pour plusieurs infractions présumées liées à des publications et à des propos diffusés par voie numérique.

Assistée par ses avocats, Mes Aboubacry Barro, El Hadj Diouf, Oumar Youm et Moustapha Mbaye, elle est poursuivie pour diffusion de fausses nouvelles, injures publiques par le biais d’un système informatique et discours contraires aux bonnes mœurs.

Un procès prévu le 26 octobre

L’affaire sera examinée le lundi 26 octobre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Cette audience devra permettre à la juridiction de se prononcer sur les faits reprochés à la prévenue.

Selon les informations rapportées par Seneweb, une autre plainte aurait également été déposée contre elle.

Le placement sous mandat de dépôt intervient dans l’attente de son procès. Les faits qui lui sont reprochés restent soumis à l’appréciation de la justice.