Justice: Ousmane Sonko a déposé deux plaintes contre Serigne Bassirou GUEYE

En conférence de presse, Ousmane Sonko annonce avoir déposé deux plaintes contre Serigne Bassirou Gueye. Une plainte auprès du président de la Cour suprême et l’autre auprès de l’Igaj (Inspection générale de l’administration de la Justice).

Le leader de Pastef a fait face à la presse où il est revenu sur les moments forts de ce face à face. Le président du Pastef confirme toujours la thèse du complot tout en détaillant toutes les personnes impliquées. Parmi ces dernières, sort en premier l’ancien procureur de la République Serigne Bassirou Gueye, à qui Sonko entend porter plainte dès lundi au niveau de la chambre criminelle de la cour suprême.

Et Sonko de révéler « Ce rapport dit que Serigne Bassirou Gueye a travesti, a manipulé, a détérioré une pièce central dans un dossier, c’est-à-dire l’enquête préliminaire conduit par les capitaines Touré et Diouk. Il a manipulé les conclusions de ce rapport pour y introduire des éléments à charge contre moi et y soustraire des éléments à décharge. C’est une forfaiture ». « C’est pourquoi d’ailleurs nous avons décidé dès lundi, s’il plait à Dieu de déposer une plainte devant la chambre criminelle de la cour suprême pour montrer l’image de Serigne Bassirou Gueye avec preuve à l’appétit », annonce-t-il.

Ousmane Sonko a dénoncé la légèreté des questions qui lui ont été posées et l’absence de preuves dans un dossier dont la vacuité ne fait aucun doute. Il a, par exemple, refusé catégoriquement tout test d’ADN, sachant qu’un tel test ne saurait prouver un viol.

« Est-ce que j’accepterais des prélèvements pour un test ADN ? J’ai dit ‘‘Mais vous, est-ce que ça va ? Là-dedans (désignant sa tête), est-ce que ça va ? Vous n’avez aucune preuve et vous voulez que moi, je donne mon sang à des comploteurs ? (…) Mon sang, vous ne l’aurez jamais’’ », a déclaré Ousmane Sonko, lors de sa sortie à Dakar.