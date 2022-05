Kamara appelé par Deschamps

Boubacar Kamara a été appelé par Didier Deschamps ce jeudi pour le prochain rassemblement des Bleus. C’est une grande première pour le Marseillais, notamment courtisé par la sélection sénégalaise.

Après avoir porté à de nombreuses reprises le maillot frappé du coq chez les jeunes, Boubacar Kamara va connaître les joies d’un rassemblement chez les « grands ». Ce jeudi, le polyvalent Marseillais a été appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, qui disputeront quatre matchs de Ligue des nations en juin.

Cette présence dans la liste des Bleus vient récompenser une nouvelle saison très solide. A 22 ans, le pur produit de la formation marseillaise s’est imposé comme un taulier du club phocéen et un rouage essentiel du système de Jorge Sampaoli. En fin de contrat le 30 juin prochain, il n’a toujours pas prolongé avec son club de toujours et fait l’objet de nombreuses convoitises dans les plus grands championnats européens.

C’est aussi la conséquence de l’absence de Paul Pogba, trop juste physiquement pour être convoqué.

Les Bleus face à la concurrence du Sénégal

International français dans toutes les classes d’âge, il a notamment disputé l’Euro 2021 espoirs avant la sélection emmenée par Sylvain Ripoll. Récemment, un fort intérêt du Sénégal a été rapporté. Selon L’Equipe, Aliou Cissé, le sélectionneur des champions d’Afrique en titre, avait même pris contact avec le Marseillais pour le convaincre de jouer sous le maillot des Lions de la Téranga.

L’intérêt du Sénégal ne l’aurait pas laissé insensible et, d’après L’Équipe, il avait même donné son accord de principe pour rejoindre, à terme, les coéquipiers de Sadio Mané. Cette donne a peut-être accéléré la décision de Deschamps, soucieux de ne pas laisser filer un tel talent.

« A aucun moment je ne sélectionne un joueur pour l’empêcher d’avoir un deuxième choix, mais à partir du moment où le joueur a une position claire, celle d’être un international français, il n’y a pas de discussion à avoir », a précisé Didier Deschamps en conférence de presse.