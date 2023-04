Kaolack : 03 morts et 15 blessés dans un accident à Ndoffane

La route fait encore parlée d’elle. En effet, un Véhicule minicar immatriculé AA243 LG s’est renversé ‘sur la RN1 à hauteur de Ndoffane dans la commune de Ngathie Naoudé dans l’arrondissement de Mbadakhoune.

Le Bilan provisoire fait état de 03 morts sur le coup et 15 blessés. L’accident est survenu ce mercredi à 18 heures 45 minutes. Selon notre source, c’est un véhicule particulier qui roulait à vive allure en voulant doubler le minicar qui s’est aussitôt bifurqué car ne pouvant plus continuer son chemin qui a causé cet accident macabre.

Les éléments de la brigade Territoriales de la gendarmerie de Guinguinéo sont sur les lieux du drame pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Les corps sans vie des victimes sont acheminés à la morgue de l’hôpital régional El hadji Ibrahima Niasse de Kaolack et les blessés à l’infirmerie par les éléments des sapeurs-pompiers de la 31éme compagnie d’incendie et de secours. Une situation qui remet sur la table la lancinante question de la sécurité routière et l’efficacité des dix mesures prises par les autorités en charges du transport tout récemment pour diminuer les cas d’accidents de la route.