Kaolack: La communauté mandingue reconnaissante au Président Baba Ndiaye…

La communauté mandingue, alliée du Président Baba Ndiaye, a organisé, ce week-end, une rencontre au domicile de leur porte-parole, Madame Ndiaye Kébé Biaye. Au cours de cette réunion, ces proches du Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack ont fait le bilan des derrières élections législatives qui ont vu la participation remarquable de leur communauté avec plus de 45% et aux dernières élections locales avec 55% de taux de participation en faveur de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yaakar (BBY). Ils ont fait le job même si leur mentor Baba Ndiaye n’a pas été candidat à ces échéances. Une occasion saisie par la communauté mandingue pour réitérer son engagement derrière le Président Baba Ndiaye et elle compte l’accompagner jusqu’en 2024.

Lors de cette rencontre, les responsables de la structure se sont prononcés aussi sur les deux derniers Conseils des ministres avec des nominations. Ils demandent au Président de la République Macky Sall de bien penser à Baba Ndiaye. Ainsi, ils pensent que leur leader mérite une promotion. Si rien n’est fait dans ce sens, ils menacent, disent-ils, de quitter la Coalition BBY pour aller voir ailleurs.

Pour rappel, la réunion a vu la participation de 20 délégués de zone qui ont tous pris cette décision au nom de 210 membres que compte leur instance.

Rappelons qu’au delà des élections législatives et locales, Baba NDIAYE a accompagné le Président Macky Sall dans les premières heures de son combat pour la conquête du pouvoir.