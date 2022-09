Kaolack- Nouveau gouvernement: les proches du Président Baba Ndiaye bénissent l’équipe de Amadou Bâ et formulent…

Les partisans du Président Baba Ndiaye à Kaolack se félicitent de la mise en place du nouveau gouvernement. Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, ils déclarent: »

Nous, militants, responsables, sympathisants, alliés proches du Président Baba NDIAYE, avons suivi attentivement comme tous les sénégalais la nomination du nouveau gouvernement dirigé par M. Amadou Ba en qualité de Premier Ministre. Pour la première fois, la région de Kaolack est bien représentée dans le gouvernement par cinq (5) que nous tenons à féliciter et à souhaiter bonne chance », ont-ils noté avant de solliciter plus d’attention pour leur mentor: » Nous sollicitons du Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall plus d’attention à l’endroit de notre leader Baba NDIAYE pour son engagement indéfectible connu de tous , sa fidélité et son dynamisme dans tous les combats politiques depuis 2012. En sa qualité de Président sortant du Conseil Départemental de et, aujourd’hui, Président Honoraire, le Président Baba NDIAYE a fortement contribué à la visibilité de l’acte 3 de la décentralisation initié par le Chef de l’Etat par des innovations qui lui ont valu d’être nominé quatre fois 1er Prix d’excellence du leadership local au Sénégal et une reconnaissance internationale caractérisée par sa désignation comme 1er Ambassadeur Africain du Coaching Territorial lors du 9ème sommet Africités tenu au Kenya en mai 2022. » Au finish, ils exhortent la nouvelle équipe gouvernementale : »Face à la situation socio-

économique actuelle, les responsables et sympathisants exhortent l’équipe gouvernementale à plus de diligence et d’efficacité dans la mise en œuvre rapide du Programme Sénégal Émergent (PSE) au profit du peuple sénégalais dans les domaines prioritaires. Nous réaffirmons notre engagement sans faille et en toute circonstance au Président de la République Macky Sall derrière notre leader Baba Ndiaye », diront-ils au finish.