« Kogn Bi » du 06 01 2022: Le journaliste, Pape Alé Niang, a remercié, depuis son lit d’hôpital, les Sénégalais qui ont tenu à lui témoigner de leur soutien…L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a prédit un mauvais temps qui devrait perdurer jusqu’en début de semaine prochaine…..

PAN suspendu à la décision du parquet



Le dossier du journaliste Pape Alé Niang, en prison pour « diffusion de fausses nouvelles » suit son cours. Son avocat Me Ciré Clédor Ly a annoncé ce jeudi que le juge d’instruction à « donner avis aux avocats du journaliste Pape Alé Niang que l’information est terminée et le dossier mis à leur disposition pour 3 jours avant d’être transmis au procureur de la république pour ses réquisitions définitive ».Par conséquent, a fait savoir la robe noire, « le parquet aura 15 jours pour ce faire, suite quoi, le juge prendra probablement une ordonnance de renvoi en police correctionnelle même si la défense est d’avis que les infractions retenues par le parquet à ce stade ne sont pas avérées ».

PAN suspendu à la décision du parquet (suite)



A en croire à Me Ly, le magistrat instructeur « reprendra de nouveau son indépendance pour maintenir le journaliste en détention jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, ou ordonner sa mise en liberté provisoire pour préserver la présomption d’innocence dont il bénéficie et ne pas abuser de ses pouvoirs ».

Evoquant l’état de santé critique du journaliste qui, depuis la semaine dernière est dans un lit d’hôpital « pour préserver sa vie », Me Ciré Clédor Ly a informé que : « la défense espère que l’épilogue de cette procédure ne connaîtra plus de retard avec des lenteurs qu’aucune complexité du dossier ne pourrait justifier ».

PAN remercie les sénégalais



Le journaliste, Pape Alé Niang, a remercié, depuis son lit d’hôpital, les Sénégalais qui ont tenu à lui témoigner de leur soutien. Dans un court message, il a présenté ses plates « excuses » à tous ceux qui cherchent à le rendre visite mais en vain. « Je présente mes sincères excuses à tous ces sénégalais qui cherchent et qui veulent me rendre visite pour me témoigner de leur soutien », a-t-il écrit. Malheureusement, a-t-il ajouté, « les conditions ne sont pas réunies pour cette visite. Non seulement, le bâtiment où je suis gardé est isolé, mais surtout, les mesures strictes de l’administration pénitentiaire ne le permettent pas du tout ». De plus, a-t-il regretté, « je suis si éprouvé que mon état de santé tolère difficilement des échanges ». Avant de demander des prières : « Je vous remercie vos prières et en sollicite davantage. Merci pour votre compréhension ».

Alerte à la bombe…



Une alerte à la bombe a été lancée à l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar, sis au quartier huppé des Almadies à Yoff. « Quand l’alarme a été déclenchée, on a ordonné à tout le monde de sortir par la cour de derrière où se trouve un grand jardin. Pendant deux heures de temps, ils ont cherché et finalement, ils ont demandé à tout le monde de quitter tout bonnement l’Ambassade. Ceux qui avaient laissé leurs bagages dedans sont partis sans », confie notre source. Avant de poursuivre : « actuellement, c’est des agents de la police et de la gendarmerie, le GIGN, armés jusqu’aux dents avec leurs masques de sécurité.

… à l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar



Les services de déminages sont à l’intérieur. Ils doivent faire le tour de l’Ambassade pour fouiller dans les moindres recoins. Ils pensent qu’il y a deux colis suspects dont l’un serait une bombe. Ils doivent donc visiter tous les quatre étages de l’Ambassade ».

Selon notre source, l’alerte a été lancée vers 12 heures 30 minutes. La cellule anti-terroriste est arrivée vers 14 heures 50 minutes.

Port du masque

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a prédit un mauvais temps qui devrait perdurer jusqu’en début de semaine prochaine. Pour se prémunir, Dr Fatoumata Bintou Rassoul Mbaye, pneumologue à l’hôpital de Fann, recommande des mesures qui rappellent celles préconisées durant la pandémie de la covid-19. «C’est le port du masque que la population avait adopté durant les périodes de forte contamination au Covid-19. Il faut aussi se laver les mains, avoir une bonne hygiène de vie et boire beaucoup d’eau», a recommandé Dr Fatoumata Bintou Rassoul Mbaye. La pneumologue a signalé que ces mesures ne concernent pas uniquement les personnes souffrant de maladies chroniques. «Tout le monde est concerné» par la mauvaise qualité de l’air, insiste-t-elle.

Incident d’audience



Les personnes qui avaient fait déplacement, hier, à la salle du tribunal des flagrants délits de Dakar étaient dans l’émoi. En effet, la prévenue N. C. Ba a piqué une crise en pleine audience. Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés pour la réanimer. À noter, la mise en cause répondait des faits d’escroquerie portant sur un montant de 12 millions de francs Cfa. Le procureur avait requis 6 mois de prison dont 3 mois ferme. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 janvier prochain.