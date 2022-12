« Kogn bi » du 07 12 2022: Amy Ndiaye Gniby, violentée par les députés Massata Samb et Mamadou Niang, a été interrogée, Le Premier ministre Amadou fera sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, le lundi 12 décembre à 10h….

Amy Ndiaye Gniby et la Dic

Amy Ndiaye Gniby, violentée par les députés Massata Samb et Mamadou Niang, a été interrogée lundi par la Dic. De l’hôpital Principal de Dakar, la députée a donné sa version des faits aux éléments de la Dic suite à sa plainte. Internée depuis quelques jours, Amy Gniby Ndiaye a été interrogée lundi par des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic). D’ailleurs, le procureur a ordonné l’arrestation des deux députés qui sont activement recherchés.

La Cap

La Coordination des associations de presse (Cap) tient un «Conseil des médias » aujourd’hui à la Maison de la presse. Un rassemblement important parce que Pape Alé NIANG, en prison depuis le 6 novembre et qui observe actuellement une grève de la faim depuis 6 jours, passe devant le DJI le vendredi prochain.

Déclaration de politique générale

Le Premier ministre Amadou fera sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, le lundi 12 décembre à 10h, a appris l’Aps, mardi. ‘’Les députés sont convoqués en séance plénière le lundi 12 décembre 2022 à 10H. L’ordre du jour porte sur la Déclaration de politique générale de monsieur le Premier ministre’’, indique l’institution parlementaire dans un communiqué.

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, a été nommé Premier ministre du Sénégal, le samedi 17 septembre, après la réintroduction de ce poste dans l’architecture institutionnelle. Le poste avait été supprimé en 2019 après la réélection du président Macky Sall.

Ba, âgé de 61 ans, inspecteur des impôts et des domaines et ancien ministre de l’Economie et des Finances, puis de l’Economie, des Finances et du Plan, est le premier à occuper ce poste après sa restauration en décembre dernier. Il est le quatrième Premier ministre de Macky Sall, après Abdoul Mbaye (2012-2013), Aminata Touré (2013-2014) et Mohammed Dionne (2014-2019).

Affrontements entre éleveurs et agriculteurs

Cela s’est passé à Mboussobe une localité de la commune de Thiamene Pass dans le département de Linguère. En effet, il s’agit des affrontements entre des éleveurs et des agriculteurs qui ont été enregistrés ce mardi vers 11h. Le bilan de cet accrochage, selon notre correspondant dans la zone, Samba Khary, fait état de 04 blessés graves. Selon des témoignages, les éleveurs sont accusés par les paysans du village de Mboussobe d’avoir abandonné leurs troupeaux qui sont librement dévaster leurs champs. Revenant sur le film des affrontements, ce sont les éleveurs qui ont attaqué les paysans en usant de leurs coupes-coupes ; c’est ainsi que les agriculteurs, eux aussi ont utilisé des râteaux en répliquant. Du coup, les éleveurs ont assommé des coups sur deux paysans qui sont gravement touchés, au même moment, deux éleveurs sont farouchement tabassés par les agriculteurs.

Arrestations

La police est intervenue dans plusieurs villes néerlandaises mardi soir après la qualification historique du Maroc en quarts de finale du Mondial-2022, célébrée dans la rue par de nombreux supporters de la communauté marocaine. Les forces de l’ordre ont indiqué avoir évacué deux places, à Amsterdam et à Rotterdam, après des tirs de feux d’artifice lourds.

A La Haye, la police a indiqué avoir arrêté trois personnes après avoir demandé aux supporters d’évacuer une rue d’un quartier populaire. A Rotterdam, la police anti-émeute a dispersé un groupe de « fauteurs de troubles » qui s’était rassemblé sur une place.

Le Maroc a sorti mardi l’Espagne aux tirs au but (0-0 a.p.) pour s’offrir un quart de finale historique au Mondial-2022 et effacer la terrible désillusion de 1986 au même stade de la compétition.

Air Sénégal

Les passagers devant prendre le vol New York-Dakar d’Air Sénégal souffrent les martyrs. Ils sont bloqués aux Etats-Unis depuis 4 jours à l’aéroport JFK New York. Le vol a été annulé 5 fois, sans explications. A chaque fois, c’est soit un problème technique, soit un problème opérationnel. Ces passagers devaient quitter la ville américaine depuis samedi. Le vol a été annulé pour dimanche, puis lundi à deux reprises et ensuite le mardi, sans qu’il y ait décollage. La compagnie a encore fixé une nouvelle heure de départ à 23h 55mn, mais les passagers n’y croient plus.

Et ce qu’ils déplorent le plus, c’est l’absence de communication.