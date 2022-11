« Kogn bi » du 21 11 2022: Le Président français, Emmanuel Macron, a déclaré, ce samedi, que son projet pour la Francophonie est celui de la « reconquête »…Les députés examinent ce dimanche le projet de budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation..

Recul du Français

Le Président français, Emmanuel Macron, a déclaré, ce samedi, que son projet pour la Francophonie est celui de la « reconquête ». Lors d’une table ronde en présence des jeunes ambassadeurs de la Francophonie, à l’occasion du XVIIIe Sommet de la Francophonie, qui se tient à Djerba, en Tunisie, le chef d’État français a décrit un recul de l’usage du français au cours des décennies passées, malgré ce qu’il a qualifié d' »extension démographique » d’un certain nombre de pays francophones.

« C’est une réalité : dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu’il y a 20 ou 30 ans », a-t-il d’abord concédé, expliquant ce recul de la langue de Molière par une combinaison de facteurs.

334,6 milliards de budget pour l’Enseignement Sup’

Les députés examinent ce dimanche le projet de budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation estimé à 334,6 milliards de francs pour l’exercice 2023, a-t-on appris d’un rapport d’une commission parlementaire. Les travaux se déroulent sous la présidence d’Abdoulaye Diouf Sarr, un vice-président de l’Assemblée nationale et en présence de Moussa Baldé, le ministre en charge du secteur et d’autres membres du gouvernement.

Engrais russe

L’engrais russe bloqué en Europe sera peu à peu envoyé en Afrique. Après vers le Malawi lundi 21 novembre, c’est vers un pays d’Afrique de l’Ouest que devrait être acheminée une deuxième cargaison, selon l’annonce des Nations unies vendredi 18 novembre. Soit des mesures d’urgence avant la fin de la saison des semailles.

D’après les Nations unies, 300 000 tonnes d’engrais russes seraient encore en transit dans les ports européens, prêtes à partir. Même si ces produits ne tombent pas sous le coup des sanctions à l’égard de la Russie, il y avait de nombreux obstacles à ces livraisons. L’expéditeur russe de la cargaison étant sous sanction européenne.

Aliou Cissé

En conférence de presse d’avant match, ce dimanche à Doha, l’entraîneur du Sénégal Aliou Cissé a évoqué l’entrée en matière des lions « C’est le début de la compétition pour nous. Il est important d’entrer dans cette compétition de la meilleure des manières », déclare Aliou Cissé.Selon le technicien sénégalais, ils vont essayer de faire un bon résultat pour entrer dans cette compétition dans les meilleures conditions.« Notre collectif est là. Nous avons déjà joué des matchs sans Sadio Mané, même si ce n’était pas des matchs de cette envergure mais, l’esprit est bon et, je crois que les garçons sont prêts à relever le défis », ajoute-t-il.

Macky Sall aux lions

Lors de la coupe d’Afrique, le président Macky Sall avait clairement demandé aux joueurs de la sélection sénégalaise de ramener la coupe. Mais pour cette coupe du monde, le nouvel objectif qui a été assigné aux joueurs par le chef de l’État, est au moins une place en demi-finale. Macky Sall a ainsi exhorté aux lions d’aller le plus loin possible « Je vous exhorte à aller aussi loin que possible pour la nation et pour votre coéquipier Sadio Mané qui est tant aimé. Vous en avez toutes les capacités car l’esprit du lion est la gagne, toujours la rage de vaincre, jusqu’à l’objet final. Pour ce faire, je vous engage à cultiver à chaque instant nos valeurs ancestrales de Jom, Fiit, Foula ak Fayda ».

Karim au stade

« Merci au Qatar d’avoir organisé cette superbe Coupe du Monde. À quelques heures du match Sénégal – Pays-Bas, je souhaite plein succès à nos valeureux Lions et je serai à leurs côtés au stade Al Thumama pour les soutenir et les encourager.

Moussa Ndiaye à la place de Sadio Mané

À ceux qui pensaient que Moussa Ndiaye a été convoqué pour remplacer Ismail Jacobs, inéligible en raison de problèmes administratifs, détrompez-vous. Le jeune défenseur d’Anderlecht va regagner la tanière pour remplacer Sadio Mané, contrairement à ce qui a été initialement annoncé. Mais cette convocation est bien liée au dossier d’Ismail Jacobs que la fédération sénégalaise de football est entrain de traiter pour permettre au jeune joueur de pouvoir participer à la coupe. La FIFA ne tardera pas à donner sa décision concernant Ismail Jacobs dans les jours à venir mais il est clair que le jeune joueur va forcément manquer la première rencontre du Sénégal qui aura lieu ce lundi.