La Californie autorise la circulation des premiers véhicules autonomes

Concepteur de voitures électriques autonomes dédiées à la livraison de produits du quotidien, Nuro a obtenu le feu vert des autorités californiennes pour une mise en circulation. Pour l’instant, c’est limité à quelques rues dans deux comtés et la première phase s’effectuera avec des Toyota Prius personnalisées.

En 2021, dans deux comtés de Californie, on pourra croiser des voitures de livraison sans chauffeur ! Nuro est en effet la première entreprise à obtenir le feu vert des autorités pour le service de livraison sans conducteur en Californie. La firme n’a pas dévoilé le nom de son premier client, mais elle évoque un partenaire « établi », et les habitants pourront donc se faire livrer produits ou repas, à domicile ou au bureau.

« La délivrance du premier permis de déploiement est une étape importante dans l’évolution des véhicules autonomes en Californie », a déclaré Steve Gordon, directeur du département des véhicules motorisés, chargé de valider cette requête. « Nous continuerons de garder à l’esprit la sécurité du public automobile à mesure que cette technologie se développera. »

Le R2 effectue depuis plusieurs mois des tests grandeur nature dans les rues de la Silicon Valley. © Nuro

Disponible dans quelques rues

Depuis quatre ans, Nuro teste son R2, une petite camionnette électrique autonome plus haute que large, sans volant, ni sièges. Ce véritable robot est uniquement dédié à la livraison de produits du quotidien, mais sa mise en circulation s’effectuera dans un second temps. Pour l’instant, le service de livraison sera assuré par des Toyota Prius modifiées, et puisque la sécurité des piétons et des autres conducteurs demeure évidemment la priorité, plusieurs restrictions sont imposées.

Sa vitesse de pointe est ainsi limitée à 40 km/h et, pour l’instant, la voiture ne sera autorisée à emprunter que des routes bien précises, et uniquement par beau temps. Le tout dans un secteur bien défini au cœur de la Silicon Valley. Il faudra donc encore patienter avant de voir un R2 sur l’autoroute !

Nuro, la camionnette autonome qui fait les courses pour vous

Nuro est un concept de camionnette de livraison autonome destinée aux commerces de proximité et qui circulera sur route. Imaginé par deux ex-ingénieurs de Google, l’engin s’adresse aux marchands désireux de faire du commerce électronique.

Fondée il y a dix-huit mois de cela, Nuro est une jeune pousse de la Silicon Valley (États-Unis) qui restait jusqu’ici bien mystérieuse quant à sa raison d’être. Elle vient de lever le voile sur son projet qui consiste en une petite camionnette de livraison autonome. L’engin est destiné à effectuer des livraisons de commandes variées : courses alimentaires, biens de consommation divers, blanchisserie, etc.

Une idée qui n’a rien de nouveau. On pense par exemple au Starship, un petit conteneur sur roues autonome pour les livraisons sur de courtes distances ou, bien sûr, aux drones de livraison aériens. Mais Nuro se distingue tout de même par sa taille et le fait qu’il circulera sur route parmi les autres véhicules. Sa taille est équivalente en hauteur et en longueur à celle d’une voiture de type SUV, mais l’objet mesure seulement un mètre de large. Nuro est à propulsion électrique et pourra emporter une charge utile d’environ 115 kg.

Cette vidéo montre la petite camionnette autonome Nuro effectuant des essais de conduite sur un parking automobile désaffecté. © Nuro

Déjà de nombreux projets de navettes de livraison

La camionnette Nuro a été pensée pour être modulaire, avec un aménagement intérieur qui pourra être personnalisé selon les besoins des revendeurs clients : compartiments réfrigérés pour transporter des denrées périssables, tringles pour suspendre des vêtements sur cintres… Les premiers tests en conditions réelles sont prévus cette année.

Nuro a été cofondée par Dave Ferguson et Jiajun Zhu, deux ingénieurs ayant travaillé sur le logiciel de conduite autonome de Waymo, la filiale d’Alphabet (maison mère de Google) qui développe la voiture sans chauffeur. Elle vise le marché des petits commerçants et sites de commerce électronique. Mais elle n’est pas la seule sur ce créneau de la livraison sur de courtes distances par des navettes autonomes. Lors du dernier Consumer Electronics Show (CES), Toyota a présenté son concept e-Palette et l’Américain Robomart son épicerie mobile. Par ailleurs, un nouvel arrivant, Udelv, vient de réaliser le premier essai de sa camionnette autonome sur route ouverte.