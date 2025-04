La commune de Balingore va être dotée de deux centres de santé

Partager Facebook

La commune de Balingore dirigée par Youssouph Sané se dotera bientôt de deux centres de santé. Accompagné par son chargé de coopération, le maire de la commune a été reçu par le coordonnateur du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) qui a confirmé l’effectivité de la réalisation des deux centres de santé sous peu de temps. D’autres points, en relation avec le bien-être des populations de la commune, ont été également discutés.

Ce mercredi 29 avril 2025, le maire de la commune de Balingore, Youssouph Sané et Mamadou Lamine Badji, chargé de coopération ont été reçus par le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) sous la houlette de son coordonnateur national Gade Kounta. Au menu des discussions, la construction des centres de santé de Bagaya et de Mandégane et les équipements associés qui restent une priorité pour les populations et le conseil communal. Les responsables technique et projet, ainsi que le coordonnateur ont confirmé la relance qui se fera dès approbation du bailleur qui a déjà été saisi. Une information qui enlèvera le doute et les inquiétudes chez les populations. Dans sa réponse, le coordonnateur du PUDC a confirmé et rassuré que la réalisation des centres de santé au sein de la commune de Balingore sera effective. La rencontre a tourné aussi sur d’autres points tels que la mise en place d’un centre d’incubation après la formation jeunes sur les techniques et pratiques agricoles, la lutte pour la promotion d’un environnement lettré et tout en sensibilisant à la préservation de l’environnement et à la gestion des déchets à travers la mise en place d’un centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) et la réhabilitation de pistes de production pour désenclaver la commune de Balingore.