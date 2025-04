La commune de Gagnick renforce son partenariat avec la région Béni Mellal-Khénifra du Maroc

Partager Facebook

Venue assister à la 17e édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui s’est tenue du 21 au 27 avril, la commune de Gagnick (Kaolack) a profité de l’occasion pour renforcer son partenariat avec la Région marocaine de Béni Mellal-Khénifra. Le maire de la commune et sa délégation qui ont assisté à cet événement ont pu participer à plusieurs activités consistant à donner une autre tournure au partenariat les liant à la région Béni Mellal-Khénifra. Ces activités comprennent, entre autres, des visites d’infrastructures, de réunion de pilotage d’un projet d’adaptation au changement climatique…

Organisée sous le thème « Agriculture et monde rural : L’eau est au cœur du développement rural », la 17e édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc a été une opportunité pour la commune de Gagnick située dans la région de Kaolack de renforcer son partenariat avec la région de Béni Mellal-Khénifra qui se trouve dans le royaume Chérifien. Représentée par son maire, monsieur Malick Ndiaye et accompagnée du directeur de l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Kaolack, monsieur Moustapha Dieye, la commune de Gagnick a du renouveler son partenariat dynamique avec la région de Béni Mellal – Khénifra qui a déjà permis le lancement du projet d’appui aux stratégies d’adaptation au changement climatique, cofinancé par le FACDI, le conseil régional, et la commune elle-même. De plus, durant le séjour, plusieurs activités majeures ont été menées par la délégation de la commune. Il s’agit d’une visite des pôles stratégiques du SIAM ( agriculture, élevage, agroalimentaire, et produits du terroir marocain) et d’une visite technique du centre d’enfouissement et de valorisation des déchets solides de Khénifra, pour s’inspirer de bonnes pratiques de gestion environnementale. Dans la même veine, la délégation de la commune de Gagnick dirigée par le maire a participé à la première réunion du comité de pilotage du projet d’adaptation au changement climatique, présidée par monsieur Driss ACHBAL, directeur général des services du conseil régional. Cette rencontre constitue un point essentiel dans le renforcement du partenariat entre la commune de Gagnick et la région Béni Mellal-Khénifra d’autant plus qu’elle a permis de réaffirmer la volonté commune d’une mise en œuvre réussie et rapide du projet, avec en perspective l’ambition de bénéficier ultérieurement de projets plus structurants. Prenant la parole lors de cette rencontre, le maire de Gagnick a exprimé, au nom du conseil municipal et de toute la population, sa profonde gratitude au conseil régional de Béni Mellal – Khénifra et au FACDI, pour leur appui décisif dans la concrétisation de ce projet novateur, porteur de transformation durable pour sa commune. Aussi, ce projet vise à développer un réflexe communautaire de gestion participative des déchets solides, pour améliorer durablement le cadre de vie, renforcer la résilience environnementale face aux effets du changement climatique, et stimuler des initiatives économiques locales autour de la valorisation des déchets.

El HADJI MODY DIOP