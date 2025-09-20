La décharge de Mbeubeuss change radicalement de visage

Étant autrefois la plus grande décharge d’ordures à Dakar, le site de Mbeubeuss est, aujourd’hui, en train de se métamorphoser de façon spectaculaire.

Les travaux lancés par le ministre de l’urbanisme en mars dernier commencent à produire des effets positifs.

En effet, plus aucun déchet n’est aujourd’hui visible à Mbeubeuss.

Le gouvernement entend faire de ce site un centre de tri intégré avec un budget de 26 milliards de francs CFA, couvrant ainsi 40 hectares.

De plus, un vaste espace vert, comprenant un lac, des zones de verdure et des lieux de vie sociale est prévu à Mbeubeuss.