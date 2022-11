La Douane a saisi 60.000 kilogrammes de drogue

De 2019 à 2022, la Douane sénégalaise a mis la main sur 60 000 kilogrammes de drogue. À la revente, ce stock de stupéfiants est estimé à 250 milliards FCFA et représente 87% des saisies globales effectuées par l’ensemble des forces de défense et de sécurité.

Les Douanes ont réussi à neutraliser les trafiquants grâce à leurs nouveaux outils de travail dénommé Programme de modernisation de l’administration douanière (Promad). Un programme qui a permis à l’administration douanière de doter de moyens de contrôle ultra sophistiqués l’ensemble des unités de contrôle, à savoir des machines de contrôles non intrusifs et des kits de détection de drogues.

«Ce réarmement des troupes et les notes des autorités rappelant sans cesse les agents à redoubler d’effort et à prendre en compte l’insécurité dans la sous-région sont à la base de cette nouvelle dynamique de résultats qu’on note dans la lutte contre la fraude en tous genres, et contre les trafics illicites de stupéfiants et de médicaments, en particulier», confient des sources à L’Obs.